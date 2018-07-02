Обрадор предложил заключить "всеобъемлющее соглашение" между Мексикой и США

МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Лидирующий по итогам президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу заключить "всеобъемлющее соглашение" между двумя странами.

"Мне позвонил Дональд Трамп, и мы поговорили полчаса. Я предложил изучить всеобъемлющее соглашение, проекты развития, которые создают рабочие места в Мексике, а вместе с этим уменьшают миграцию и улучшают безопасность. У нас была уважительная беседа, наши представители продолжат переговоры", — написал Лопес Обрадор в своем микроблоге в Twitter

Ранее сам Трамп сообщил журналистам, что обсудил с Лопесом Обрадором торговлю, а также помощь в вопросе о границе. "Мы говорили о безопасности на границе, торговле, (зоне свободной торговли) НАФТА и отдельном (торговом) соглашении между США и Мексикой", — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, он надеется, что новый президент Мексики "поможет с границей".