Иран готов сотрудничать по делу о подготовке теракта во Франции

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил готовность вести совместную работу со всеми имеющими отношение сторонами, чтобы узнать, что стоит за якобы готовившимся терактом во Франции, говорится в заявлении министра в Twitter.

Ранее прокуратура Бельгии сообщила о задержании двух человек иранского происхождения с бельгийским гражданством, семейной пары, которые подозреваются в подготовке теракта во Франции 30 июня. Операция была проведена при участии правоохранительных органов Бельгии, Франции и Германии. Также в рамках данного дела в ФРГ был задержан сотрудник иранского посольства в Вене.

"Как удобно: только мы начинаем наш президентский визит в Европу, (происходит. — Прим. ред.) иранская операция, о существовании которой утверждает (Бельгия. – Прим. ред.), и ее "организаторов" задерживают. Иран, бесспорно, осуждает любое насилие и терроризм, где бы они ни происходили, и готов работать со всеми имеющими отношение (сторонами. — Прим. ред.), чтобы раскрыть то, что стоит за этой зловещей провокационной вылазкой", — говорится в заявлении министра.

По данным следствия, задержанные подозреваются в попытке совершить взрыв в субботу 30 июня во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовало около 25 тысяч человек.