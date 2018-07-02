Гора Фаньцзиншань в Китае вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

ПЕКИН, 2 июл — РИА Новости. Гора Фаньцзиншань в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая внесена в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, следует из заявления Комитета всемирного наследия. Решение было принято в понедельник в ходе 42-го заседания комитета в Бахрейне.

Фаньцзишань — самый высокий пик в горной цепи Улин в провинции Гуйчжоу. Высота над уровнем моря цепи Улин варьируется от 500 метров до 2,572 метра с благоприятными условиями для произрастаниями различных видов растительности.

Отмечается, что это место происхождения многих растений и животных, берущих свое начало от третичного периода. Обособленное расположение объекта способствовало высокому уровню биологического разнообразия. В местности водятся редкие виды растений и животных, находящихся под угрозой вымирания.

В октябре 2013 года гора Фанцзиншань была включена в список природного наследия Китая, после чего была выдвинута в качестве номинанта на включение в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В общей сложности в Китае находятся 53 объекта, из них 13 природных, включенных в список Всемирного наследия Китая.