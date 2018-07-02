США надеются на поддержку России и Китая в вопросе ограничений против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости, Екатерина Соболь. США рассчитывают, что Россия и Китай поддержат их в вопросе введения новых ограничений против Ирана, заявил директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук в ходе брифинга для журналистов.
Он также добавил, что цель США — до "нуля" сократить покупки иранской нефти и прибыль правительства Ирана от нее.
Ранее в ходе визита в США министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия рассмотрит призыв госдепартамента прекратить закупки иранской нефти "в правовом ключе". А министр энергетики США Рик Перри по итогам встречи с Новаком сообщил, что верит, что РФ и Саудовская Аравия смогут возместить недостающие объемы нефти на рынке из-за ухода с него Ирана. Новак, помимо встречи с Перри, провел переговоры и с главой минфина США Стивеном Мнучиным, ответственным за новые санкции.
Отвечая на вопрос РИА Новости в понедельник, обсуждала ли администрация Трампа с представителем РФ санкции против Ирана и возмещение недостающих объемов нефти, представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ответила, что "ей нечего сказать на этот счет".