США надеются на поддержку России и Китая в вопросе ограничений против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости, Екатерина Соболь. США рассчитывают, что Россия и Китай поддержат их в вопросе введения новых ограничений против Ирана, заявил директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук в ходе брифинга для журналистов.

"Мы верим, что Китай и Россия, и другие страны, которые являются частью иранской сделки, не поддерживают террористическую активность, которую распространяет Иран, они не поддерживают усилия по распространению оружия массового поражение на Ближнем Востоке. Мы верим, что большинство стран в мире разделяют наши цели и поддержат нас в этом вопросе", — сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли госдеп вести переговоры с другими странами по введению санкций в отношении Ирана.

Он также добавил, что цель США — до "нуля" сократить покупки иранской нефти и прибыль правительства Ирана от нее.

Ранее в ходе визита в США министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия рассмотрит призыв госдепартамента прекратить закупки иранской нефти "в правовом ключе". А министр энергетики США Рик Перри по итогам встречи с Новаком сообщил, что верит, что РФ и Саудовская Аравия смогут возместить недостающие объемы нефти на рынке из-за ухода с него Ирана. Новак, помимо встречи с Перри, провел переговоры и с главой минфина США Стивеном Мнучиным, ответственным за новые санкции.

Отвечая на вопрос РИА Новости в понедельник, обсуждала ли администрация Трампа с представителем РФ санкции против Ирана и возмещение недостающих объемов нефти, представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ответила, что "ей нечего сказать на этот счет".