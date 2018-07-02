Французская прокуратура не будет оспаривать решение суда по делу Керимова

ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская прокуратура не будет оспаривать решение суда о снятии обвинений с российского сенатора Сулеймана Керимова, сообщили РИА Новости в суде города Экс-ан-Прованс.

"Следом за решениями суда, вынесенными 12 следственной палатой апелляционного суда города Экс-ан-Прованс 28 июня 2018 года, генеральная прокуратура не будет подавать кассационную жалобу на эти решения", — сказал собеседник агентства.

В четверг адвокат Керимова Никита Сычев сообщил РИА Новости, что все обвинения, предъявленные во Франции его подзащитному, сняты.

Российский миллиардер с ноября прошлого года находился под следствием во Франции. Ему предъявлялись обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода была ограничена, в частности, ему было запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.