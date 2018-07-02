В Таиланде нашли пропавших в пещере школьников

БАНГКОК, 2 июл — РИА Новости. Спасатели-дайверы нашли 12 школьников и их футбольного тренера, потерявшихся в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, живыми после почти 10 суток поисков, заявил в понедельник губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, на месте руководивший многодневной спасательной операцией.Thai PBS.
"Сегодня исторический день. Все 12 подростков и их тренер найдены, все они живы. Их нашли дайверы военно-морских сил в камере пещеры, называемой "Пляж Паттайи", к которой они пробивались с первого дня этой беспрецедентной операции", — заявил губернатор собравшимся у входа в пещеру журналистам, спасателям и родным найденных подростков. Его слова были встречены овацией.
"Теперь наша задача — оказание им первой помощи и подготовка к выводу на поверхность. К "Пляжу" сейчас из подземного командного пункта, находящегося на расстоянии чуть более километра от него, отправились врачи военно-морских сил, квалифицированные дайверы, которые вместе с боевыми пловцами находились в готовности в пещере все последние дни", — добавил Осоттханакон.
На поверхности найденных подростков ожидают военно-полевой госпиталь, 13 автомобилей скорой помощи и эвакуационный вертолет. Вопрос о том, как школьников будут эвакуировать из пещеры – через проходы и тоннели, которыми прошли к ним дайверы, или через отверстие в потолке пещеры, которое сейчас расширяют буром, будет решаться в ближайшие часы, сказал губернатор провинции Чианграй.