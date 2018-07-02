МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Политические решения Тбилиси, несмотря на декларируемые "добрые намерения", ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом, заявили в МИД РФ по итогам встречи статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу, сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Тойво Клааром.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, работе совместных механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией. С российской стороны подчеркнуто, что, несмотря на декларируемые Тбилиси "добрые намерения" и "шаги к лучшему будущему", по существу грузинские политические решения ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом. Примером тому – внесение очередной резолюции в ООН по беженцам и перемещенным лицам, а также недавно объявленные санкционные "списки Отхозория – Татунашвили", — говорится в сообщении МИД.

"В ходе встречи было подтверждено намерение добиваться прогресса в работе женевского формата, главной целью которого остается обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе", — добавили в российском дипведомстве.