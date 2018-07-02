В Саудовской Аравии весной 2019 года впервые пройдет авиасалон

ДОХА, 2 июл — РИА Новости. Международный авиасалон впервые пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 12-14 марта 2019 года на базе Саудовского авиационного клуба, сообщили РИА Новости в пресс-службе французской компании Adone Events, которая получила право на его проведение.

"Первое такого рода мероприятие соединит иностранную авиационную промышленность и авиаотрасль королевства Саудовская Аравия", — отметил генеральный директор компании Дидье Мери, слова которого приводит пресс-служба.

Саудовская Аравия примет представителей коммерческой и гражданской авиации со всего мира. Площадь выставочной площадки, где смогут разместиться более 100 моделей самолетов, составит 100 тысяч квадратных метров. Помимо шале вблизи экспонатов три выставочных зала вместят более 700 международных павильонов.

"Благодаря нашему опыту и контактам в авиационной среде мы можем подтвердить, что более 200 авиакомпаний высказали свой твердый интерес к участию в авиашоу. Рост авиационной отрасли в Саудовской Аравии указывает на необходимость в проведении такого рода международной выставки", — добавил Мери.

Аналогичный крупнейшему в регионе Персидского залива авиасалону Abu Dhabi Air Expo саудовский авиасмотр пройдет на территории аэропорта Тумама в Эр-Рияде.