На Украине Азарову отказали в возобновлении начисления пенсии

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Верховный суд Украины отказал экс-премьеру Николаю Азарову в возобновлении начисления ему пенсии, говорится в судебном решении, обнародованном в едином реестре.

Пенсионный фонд Украины в 2015 году сообщил, что не начисляет пенсию Азарову, так как не может установить его местонахождение. Затем Подольский районный суд в Киеве обязал фонд возобновить выплаты пенсии Азарову. Решение киевского суда было отменено в апелляционной инстанции.

"В удовлетворении заявления… отказать", — говорится в решении. В документе сообщается, что коллегия не согласилась с доводами представителя Азарова и признала, что оснований для пересмотра решения суда апелляционной инстанции нет.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот, новые власти хотят привлечь к ответственности экс-президента Януковича и многих бывших чиновников и политиков. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Сейчас Азаров и Янукович находятся за пределами Украины.