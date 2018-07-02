На Украине 47 горняков отказались покинуть шахту из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Почти 50 горняков шахты №10 "Нововолынская" на Украине отказываются подниматься на поверхность, требуют погашения долгов по заработной плате, сообщил в понедельник глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее шахтеры пикетировали Верховную раду в центре Киева с требованием, чтобы депутаты приняли закон о надлежащем финансировании угольной отрасли.

"Сегодня, 2 июля, горняки первой смены шахты №10 "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность. Впоследствии к ним присоединились коллеги из второй смены. В общем под землей сейчас находятся 47 человек", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, горняки требуют выплаты долга по заработной плате, накопившегося за три месяца.

"Кроме погашения задолженности, протестующие требуют выделения средств на достройку рудника", — добавил Волынец, отметив, что на завершение строительства необходимо 500 миллионов гривен (190 миллионов долларов).

Волынец также сообщил, что шахтеры из разных регионов Украины готовятся к очередной акции протеста у стен Верховной рады, запланированной на 5 июля.