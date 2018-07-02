Власти Украины запретили ввоз еще 8 книжных изданий из России

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) увеличил список книг, не рекомендованных к ввозу на территорию Украины.

На сайте комитета указано, что ввозить на Украину запретили книги "Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли"; "Народ-победитель. Хранитель Евразии"; "Как Русь стала Сверх-Державой. "Неправильная Империя"; "Золотая Русь. Почему Россия не Украина?"; "Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-монгольском Иге" (автор Алексей Шляхторов); "Россия и Украина. Когда заговорят пушки…"(автор Александр Широкорад); "Украина. Выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины — двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви" (автор Кирилл Фролов); "Позывной "Волкодав" (автор Георгий Савицкий).

Таким образом, список состоит теперь из 180 книг.

Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио запретило ввоз книги "Темный" российского автора Василия Сахарова.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.