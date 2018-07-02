У берегов Малайзии перевернулось судно с мигрантами из Индонезии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Судно, перевозившее нелегальных мигрантов из Индонезии, в ночь на понедельник перевернулось у берегов Малайзии, не менее 18 человек пропали без вести, сообщает газета Star.

По данным издания, судно было переполнено. В результате крушения у побережья острова Пинанг одна женщина погибла, еще 26 человек удалось спасти.

"Предварительное расследование показало, что лодка покинула индонезийский остров Батам, но из-за плохой погоды и слишком большого количества людей на борту перевернулась спустя два часа", — заявил капитан управления морского контроля Малайзии штата Джохор Санифах Юсуф (Sanifah Yusof) на пресс-конференции.

Санифах Юсуф также сообщил о начале поисковой операции при участии управления морского контроля Малайзии, морской полиции, спасательной службы и флота, пишет газета.

Дело о крушении лодки расследуется в соответствии с иммиграционными законами страны, отметил капитан.