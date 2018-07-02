КАИР, 2 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по штаб-квартире повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" в провинции Ходейда на западе Йемена, несмотря на временное перемирие, о котором объявили ОАЭ, сообщил РИА Новости местный источник в провинции.
"Авиация коалиции в понедельник нанесла удар по зданию, принадлежащему боевикам "Ансар Алла", в районе Забид (в провинции Ходейда — ред.)", — заявил источник.
Ранее в эфире радио ООН специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил о своих планах начать переговоры конфликтующих сторон в течение ближайших недель. Дипломат также отметил, что уже провел встречи с президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади и представителем движения хуситов Мухаммедом Абдесаламом, выразившими готовность сесть за стол переговоров. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало о готовности хуситов передать ООН управление над портом Ходейда.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.