КАИР, 2 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по штаб-квартире повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" в провинции Ходейда на западе Йемена, несмотря на временное перемирие, о котором объявили ОАЭ, сообщил РИА Новости местный источник в провинции.

Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш сообщил в минувшее воскресенье, что власти ОАЭ объявили о приостановке операции по освобождению стратегически важного йеменского порта Ходейда от хуситов, чтобы предоставить возможность специальному посланнику ООН по Йемену Мартину Гриффитсу вести переговоры с конфликтующими сторонами.

"Авиация коалиции в понедельник нанесла удар по зданию, принадлежащему боевикам "Ансар Алла", в районе Забид (в провинции Ходейда — ред.)", — заявил источник.

Ранее в эфире радио ООН специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил о своих планах начать переговоры конфликтующих сторон в течение ближайших недель. Дипломат также отметил, что уже провел встречи с президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади и представителем движения хуситов Мухаммедом Абдесаламом, выразившими готовность сесть за стол переговоров. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало о готовности хуситов передать ООН управление над портом Ходейда.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.