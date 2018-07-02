В Германии задержали иранского дипломата по делу о подготовке теракта

БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Задержания в рамках расследуемого бельгийской прокуратурой дела о подготовке теракта во Франции прошли в самой Франции и в Германии, где, в частности, был задержан сотрудник иранского посольства в Вене, сообщила в понедельник федеральная прокуратура Бельгии.

Ранее прокуратура сообщила о задержании двух человек иранского происхождения с бельгийским гражданством, семейной пары, которые подозреваются в подготовке теракта во Франции 30 июня. Операция была проведена при участии правоохранительных органов Бельгии, Франции и Германии.

"Один из контактов (задержанной пары), Ассадолах А., родившийся 22 декабря 1971 года, гражданин Ирана, также был задержан в Германии. Речь идет об иранском дипломате при посольстве в Вене", — сообщили журналистам в ведомстве.

В то же время предполагаемый соучастник, Мерхад А., родившийся 31 августа 1963 года, был задержан во Франции, еще два человека после допроса во Франции были выпущены на свободу.