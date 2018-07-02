СМИ: Британия и США боятся, что Россия через Турцию узнает "секреты" F-35

Истребители F-35 ВВС Израиля во время парада в честь 69-ой годовщины независимости. 2 мая 2017. Архивное фото

Истребители F-35 ВВС Израиля во время парада в честь 69-ой годовщины независимости. 2 мая 2017. Архивное фото

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия может через Турции получить доступ к секретным технологиям, с помощью которых разрабатывали американский многофункциональный истребитель пятого поколения F-35, пишет The Telegraph.

Великобритания собирается закупить 138 F-35, а Турция, в свою очередь, намерена приобрести и F-35, и российские ЗРК С-400. Эксперты волнуются, что если Анкара будет использовать обе системы, информация об уязвимостях американского истребителя попадет в Москву.

Сенат США одобрил запрет на продажу F-35 Турции в том случае, если она не откажется от плана по покупке С-400.

По словам сенатора Криса Ван Холлена, передача Анкаре F-35 одновременно с С-400 "поставит под угрозу национальную безопасность США" и их союзников.

"Покупка Турцией обеих систем позволит русским с легкостью оценить возможности F-35 и выявить его уязвимости. Это неприемлемо", — заявил он.

Аналогичного мнения придерживаются в британском парламенте. Марк Франсуа, глава Специального оборонного комитета парламента, заявил The Telegraph, что Великобритания вкладывает в F-35 огромные средства, поэтому Лондон "не хотел бы увидеть", как что-то компрометирует эту технологию.

Между тем, Турция уже получила от США первые F-35, несмотря на попытки сената заблокировать эту сделку.

Кроме того, в мае власти Турции заявляли, что никакие санкции не повлияют на решение Анкары закупить С-400 у России.