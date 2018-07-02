МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия может через Турции получить доступ к секретным технологиям, с помощью которых разрабатывали американский многофункциональный истребитель пятого поколения F-35, пишет The Telegraph.
Великобритания собирается закупить 138 F-35, а Турция, в свою очередь, намерена приобрести и F-35, и российские ЗРК С-400. Эксперты волнуются, что если Анкара будет использовать обе системы, информация об уязвимостях американского истребителя попадет в Москву.
Сенат США одобрил запрет на продажу F-35 Турции в том случае, если она не откажется от плана по покупке С-400.
По словам сенатора Криса Ван Холлена, передача Анкаре F-35 одновременно с С-400 "поставит под угрозу национальную безопасность США" и их союзников.
"Покупка Турцией обеих систем позволит русским с легкостью оценить возможности F-35 и выявить его уязвимости. Это неприемлемо", — заявил он.
Аналогичного мнения придерживаются в британском парламенте. Марк Франсуа, глава Специального оборонного комитета парламента, заявил The Telegraph, что Великобритания вкладывает в F-35 огромные средства, поэтому Лондон "не хотел бы увидеть", как что-то компрометирует эту технологию.
Между тем, Турция уже получила от США первые F-35, несмотря на попытки сената заблокировать эту сделку.
Кроме того, в мае власти Турции заявляли, что никакие санкции не повлияют на решение Анкары закупить С-400 у России.