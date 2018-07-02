ФБР раскрыла подробности предотвращенного теракта в Кливленде

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в терроризме в американском Кливленде, симпатизировал террористической группировке "Аль-Каида*" и хотел убить военных в национальный праздник 4 июля, сообщил спецагент ФБР Стив Энтони.
Подозреваемый сообщил агенту ФБР под прикрытием, что хочет нагрузить минивэн взрывчаткой и взорвать его в ходе празднований. Представитель ФБР не сообщил, на какой стадии находилась подготовка теракта.
Подозреваемый был задержан в минувшие выходные.
США в среду, 4 июня, отмечают День независимости.
*Террористическая организация, запрещенная в России.