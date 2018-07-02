В ДНР сократили комендантский час

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о сокращении комендантского часа, документ размещен в понедельник на сайте самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в связи с ведением боевых действий в ДНР ввели комендантский час. Он действовал с 23.00 до 5.00 (совпадает с мск.), исключение составляли церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, новогодняя ночь и отдельные государственные праздники, в которые комендантский час мог быть отменен решением руководства республики.

"Захарченко подписал указ… согласно внесенным изменениям, комендантский час действует с 01.00 часов до 5.00 часов", — говорится в сообщении.