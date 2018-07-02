Во Франции задержали троих человек по делу о подготовке теракта

ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Три человека задержаны во Франции в рамках расследования подготовки возможного теракта, который должен был произойти в столичном регионе страны, передает в понедельник портал France Info.

Бельгийские правоохранительные органы ранее сообщили, что предотвратили возможный теракт, который планировали двое подданных королевства иранского происхождения 30 июня в Франции. По их информации, теракт должен был произойти во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемые задержаны, возбуждено дело о терроризме.

Сообщается, что прокуратура Парижа еще 28 июня открыла предварительное расследование по делу об преступной группировке, связанной с терроризмом. Следователям предстоит установить, в каких отношениях состояли трое задержанных во Франции с задержанными в Бельгии по делу о готовившемся теракте.