В ДНР сообщили об одном погибшем из-за обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Один ополченец погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе минувших суток, заявил журналистам руководитель пресс-центра оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявляли, что в результате обстрела противотанковыми управляемыми ракетами с позиций украинских силовиков была уничтожена грузовая автомашина "Камаз", перевозящая воду. Водитель получил тяжелое ранение.

"В результате попадания ракеты, ранение, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий ДНР", — заявил Безсонов.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в минувшую среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины и он также соблюдается Вооруженными силами Украины. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах.