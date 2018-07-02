Южная Корея включила 250 кандидатов в список для встречи разделенных семей

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Южнокорейский Комитет Красного креста включил 250 семей в предварительный список для участия во встречах между разделенными войной родственниками из Южной Кореи и КНДР, передает агентство Ренхап.

Ранее южнокорейское министерство по делам национального объединения сообщало, что встречи разделенных войной семей состоятся 20-26 августа.

Включенные в список кандидаты были отобраны из 500 семей на основании их состояния здоровья и желания встретиться с родными, проживающими в КНДР, отмечает агентство.

Во вторник Красный крест Южной Кореи передаст список коллегам в Пхеньян, которые в свою очередь уточнят, кто из северокорейских родственников кандидатов сможет принять участие в мероприятии. Ожидается, что после 25 июля, закончив процесс согласования, комитеты обеих стран остановятся на списке из 100 семей.

Встречи разделенных семей проводились с начала 1980-х годов прошлого века по линии обществ Красного Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи недалеко от ДМЗ в курортных горах Кымгансан в КНДР был построен гостиничный комплекс для проведения встреч разделенных семей. Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года. Договоренность о возобновлении встреч была достигнута на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, состоявшегося в конце апреля.

Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии.