Новый глава Мексики не намерен пользоваться президентским самолетом

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Кандидат от левых сил на выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, продолжающий уверенно лидировать по итогам подсчета 42,7% протоколов с избирательных участков, заявил в понедельник, что не будет пользоваться президентским самолетом.

Речь идет о лайнере Boeing 787-8 Dreamliner, который был куплен для главы государства в 2016 году. Стоимость самолета составила почти 219 миллионов долларов.

"Я не поднимусь на борт президентского самолета, это было бы оскорблением народа Мексики, госслужащим будет строго запрещено путешествовать в частных самолетах и вертолетах", — заявил Лопес Обрадор.

Пока он набирает 53,67% голосов и побеждает на выборах. Его конкуренты сразу признали свое поражение.

Как сообщает Forbes Mexico со ссылкой на самого Обрадора, президентский самолет будет продан. Ранее кандидат говорил, что был готов продать этот лайнер Дональду Трампу.

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