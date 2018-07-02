ЕС является важнейшим источником дотаций для Сербии, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Европейский союз является важнейшим и крупнейшим источником безвозмездной финансовой помощи для Сербии, заявил в понедельник президент страны Александр Вучич.
"Эти средства будут направлены на поддержку в процессе европейской интеграции и поддержку в сфере правосудия. Общая сумма предвступительной помощи ЕС в этом году составляет 138 миллионов евро, она в предстоящем периоде, согласно сообщениям из ЕС, будет увеличена", — отметил президент Вучич после подписания.
"Использование предвступительной помощи, например, для строительства и ремонта школ и больниц или ликвидации последствий наводнений сделало очевидным для общества факт, что Евросоюз является важнейшим и самым большим источником безвозмездной помощи для Сербии, за что мы весьма благодарны", — подчеркнул глава государства.
Официальный Белград и Брюссель в ноябре 2007 года подписали соглашение об ассоциации и стабилизации, страна является кандидатом в члены ЕС с марта 2012 года.