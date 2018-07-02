В Раде назвали имена россиян для обмена на украинских заключенных

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, кого из россиян киевские власти готовы обменять на украинцев, отбывающих заключение в России, ДНР и ЛНР, сообщило УНН.

Украина готова выдать 23 россиянина: Виктора Агеева, Александра Баранова, Анатолия Булыгина, Александра Валихидиса, Вячеслава Высоцкого, Руслана Гаджиева, Валерия Гратова, Владислава Гречина, Олега Доронина, Сергея Егорова, Валерия Иванова, Игоря Кемаковского, Ольгу Ковалис, Василия Кусакина, Владислава Макарова, Евгения Нефедова, Максима Одинцова, Алексея Седина, Дениса Сидорова, Максима Сливку, Павла Черных, Ларису Чубарову и Евгения Шаталова.

Как отметила Геращенко, они осуждены за "подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях на Донбассе". В отношении некоторых из них, добавила депутат, идут судебные процессы.

Геращенко уточнила, что взамен украинская сторона ждет освобождения Олега Сенцова и других украинцев, часть из которых сейчас находится в ДНР и ЛНР.

Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

СМИ не раз обсуждали идею обмена Сенцова на арестованного в Киеве главу портала РИА Новости Украина. Однако власти так и не подтвердили, что такая возможность существует.