В Раде назвали имена россиян для обмена на украинских заключенных

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, кого из россиян киевские власти готовы обменять на украинцев, отбывающих заключение в России, ДНР и ЛНР, сообщило УНН.
Как отметила Геращенко, они осуждены за "подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях на Донбассе". В отношении некоторых из них, добавила депутат, идут судебные процессы.
Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.
СМИ не раз обсуждали идею обмена Сенцова на арестованного в Киеве главу портала РИА Новости Украина. Однако власти так и не подтвердили, что такая возможность существует.