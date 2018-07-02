У берегов Испании спасли более ста мигрантов

МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Более ста мигрантов были спасены в понедельник Службой спасения на море у берегов Испании, сообщает ведомство.
В общей сложности были найдены три лодки, в которых находились 52, 49 и 8 человек. Все три операции по спасению проводились в Гибралтарском проливе.
За минувшие выходные испанские спасатели обнаружили недалеко от испанского побережья 218 человек.
По данным организации, с января в Средиземном море утонули более тысячи человек, из них по меньшей мере 200 с 28 июня по 1 июля. Общее число мигрантов, достигших берегов Европы через Средиземное море, составило 45 тысяч человек.