Индонезия прекращает поисковую операцию на месте крушения парома

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Индонезия прекращает операцию по поиску пропавших после крушения парома на озере Тоба, сообщает издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя службы спасения Мухаммада Юсуфа Латифа.
Крушение парома произошло 18 июня на озере Тоба в провинции Северная Суматра. По последним данным, 192 человека числятся пропавшими без вести, три человека погибли, 18 были спасены. Причина крушения на данный момент не установлена. Как сообщил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин, российских граждан на борту парома не было.
Также ранее сообщалось, что полиция Индонезии установила четырех подозреваемых в причастности к крушению парома. Им были предъявлены обвинения. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1,5 миллиарда индонезийских рупий (более 100 тысяч долларов США).