Индонезия прекращает поисковую операцию на месте крушения парома

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Индонезия прекращает операцию по поиску пропавших после крушения парома на озере Тоба, сообщает издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя службы спасения Мухаммада Юсуфа Латифа.

"Мы уже говорили с семьями жертв крушения по поводу возникших трудностей и причин, по которым мы не будем продолжать (поиски — ред.). Они понимают, почему мы прекращаем (операцию — ред.)", — заявил представитель службы спасения. Он добавил, что официальное сообщение о прекращении операции может быть объявлено во вторник.

Крушение парома произошло 18 июня на озере Тоба в провинции Северная Суматра. По последним данным, 192 человека числятся пропавшими без вести, три человека погибли, 18 были спасены. Причина крушения на данный момент не установлена. Как сообщил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин, российских граждан на борту парома не было.

Также ранее сообщалось, что полиция Индонезии установила четырех подозреваемых в причастности к крушению парома. Им были предъявлены обвинения. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1,5 миллиарда индонезийских рупий (более 100 тысяч долларов США).