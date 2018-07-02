В Польше уверены, что выиграют спор с ЕК о судебной реформе

ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Польша уверена в своей правоте в споре с Европейской комиссией о реформе Верховного суда, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.

Европейская комиссия в понедельник официально инициировала процедуру в отношении Польши для устранения нарушений в сфере права в связи с новым законом о Верховном суде. Польскому правительству предоставлен месяц для ответа на официальное уведомление комиссии.

"Пока мы стоим на позиции, что мы правы и что решим этот спор с ЕК в нашу пользу", — сказал Чапутович журналистам в Варшаве.

В соответствии с новым польским законом о Верховном суде, который вступает в силу 3 июля, судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Он могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье для того, чтобы остаться на своем посту.

© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa Евросоюз приговорил Польшу

Нынешний состав Верховного суда был назначен на 6 лет в 2015 году. Уже известно, что 18 из 25 судей пенсионного возраста обратились к президенту для продления срока своих полномочий.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.