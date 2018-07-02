На Украине разрешили не выдавать сдачу до копейки

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. На Украине с 1 июля вступили в действие правила округления при расчете наличными. Об этом сообщается на фейсбук-странице Национального банка Украины.

В случае отсутствия мелких монет и покупатель, и продавец имеют право не отдавать точную сумму, а округлять ее в большую или в меньшую сторону в зависимости от стоимости товара.

Так, если стоимость товара оканчивается на одну, две, три или четыре копейки, то она при расчете округляется до нуля в меньшую сторону. В остальных случаях она округляется до нуля в большую сторону. Аналогичное правило также применяется при выдаче сдачи.