В машине подозреваемых в подготовке теракта во Франции нашли взрывчатку

БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Порядка 500 граммов взрывчатого вещества и детонатор были обнаружены бельгийской полицией в автомобиле двух подозреваемых в подготовке теракта во Франции, задержанных в рамках операции в коммуне Волюве-Сен-Пьер в брюссельском столичном регионе, сообщила в понедельник федеральная прокуратура Бельгии.

"Они были задержаны в автомобиле Mercedes сотрудниками полицейского спецназа в Волюве-Сен-Пьер. При осмотре автомобиля было найдено порядка 500 граммов взрывчатки и детонатор. Взрывотехники произвели контролируемый подрыв", — сообщила прокуратура. Операция прошла в субботу.

В заявлении уточняется, что "на данном этапе расследования нет данных о какой-либо непосредственной угрозе в отношении Бельгии".

Бельгийские правоохранительные органы ранее сообщили, что предотвратили возможный теракт, который планировали двое подданных королевства иранского происхождения 30 июня в Франции, подозреваемые задержаны, возбуждено дело о терроризме.