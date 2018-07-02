Тайфун "Прапирун" привел к первым жертвам в Японии и Южной Кореи

ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали, один погиб в результате ливневых дождей и ураганных ветров, вызванных прохождением мощного тайфуна "Прапирун" у юго-западного побережья Японии и южного побережья Южной Кореи.

По данным японского телеканала NHK, в южной префектуре Окинава пострадали четыре человека. В Южной Корее, как сообщает, в свою очередь, агентство Ренхап, пострадал один человек, еще один погиб, двое числятся пропавшими без вести.

Тайфун "Прапирун", которому присвоен номер 7, движется из Тихого океана на север к западу от японского острова Кюсю и к юго-востоку от южного побережья Южной Кореи. В настоящее время давление в центре циклона составляет 965 гектопаскаля. Скорость ветра в центре достигает 35 метров в секунду, при порывах доходит до 50 метров в секунду.

Ожидается, что за 24 часа в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 400 миллиметров осадков. В некоторых районах скорость выпадения осадков уже составляет около 100 миллиметров в час.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до семи метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.