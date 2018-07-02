Бельгийские правоохранители предотвратили теракт во Франции

БРЮССЕЛЬ 2 июл – РИА Новости. Бельгийские правоохранительные органы предотвратили возможный теракт, который планировали двое подданных королевства иранского происхождения 30 июня в Франции, подозреваемые задержаны, возбуждено дело о терроризме, сообщила в понедельник федеральная прокуратура Бельгии.
"Им было предъявлено обвинение в покушении на убийство террористического характера и подготовке преступления террористического характера", — указано в сообщении.
По данным следствия, задержанные подозреваются в попытке совершить взрыв в субботу 30 июня во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовало около 25 тысяч человек.