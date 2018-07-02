В Кливленде предотвратили теракт, готовившийся на День независимости США

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сотрудники ФБР предотвратили террористическую атаку, которую злоумышленники готовились провести в американском Кливленде (штат Огайо) 4 июля, когда в США празднуют День независимости, сообщает портал Cleveland.com.

В связи с планировавшимся терактом был арестован один человек, которому предъявлены обвинения в поддержке террористической организации за рубежом, пишет портал.

Другие детали операции будут сообщены на пресс-конференции, которая позднее пройдет в штаб-квартире ФБР в Кливленде.