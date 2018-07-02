В Китае более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту из-за дождя

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч пассажиров скопились в аэропорту города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая из-за сильного дождя, сообщается агентство Синьхуа.

Согласно данным международного аэропорта "Шуанлю", которые приводит агентство, в понедельник после полудня были отменены или задержаны более 100 рейсов.

Аэропорт прекратил все полеты в 10.46 (05.46 мск) и возобновил работу в 11.45 (06.45 мск), но с ограниченными возможностями по вылету и посадке воздушных судов.

Администрация аэропорта также сообщила, что будет работать круглые сутки, чтобы эвакуировать застрявших в аэропорту пассажиров.

Пассажирам были предоставлены номера в гостиницах.