В Италии задержали банду за нелегальную перевозку мигрантов в Европу

РИМ, 2 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Карабинеры итальянского Палермо в понедельник сообщили о задержании 17 человек, обвиняющихся в организации канала перевозки нелегалов с Балкан в Италию и через неё в другие европейские страны.

Криминальная структура базировалась на Сицилии, но свою деятельность смогла распространить не только на различные провинции Италии, но и Швейцарию, Германию, Албанию и самопровозглашенную республику Косово.

Помимо перевозки нелегальных мигрантов, участники группировки занимались торговлей оружием и контрабандой алмазов и золота, поддерживая контакты с сицилийской мафией и некой албанской военизированной структурой, которая считается близкой к радикальным исламистам.

Услугами группировки воспользовались десятки человек, перебравшиеся на север Европы и в Швейцарию. Подобное путешествие стоило мигрантам по 3 тысячи евро.