ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. Михаил Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство, чтобы получить возможность участвовать в политической жизни страны.

"Маргвелашвили (Георгий Маргвелашвили, президент Грузии. — Прим. ред.) — абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство. <…> Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ", — сказал Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2"

Саакашвили утверждает, что его лишили гражданства с нарушениями.

"Почему неправительственные организации молчат о том, что мне не дают право на участие в президентских выборах?" — задался он вопросом.

Реакция Тбилиси

В администрации главы грузинского государства назвали слова бывшего президента неадекватными, отметив, что Саакашвили за последние годы впервые выразил желание о возвращении ему паспорта — и то с "оскорбительным заявлением".

"Саакашвили прекрасно знает, что президент Маргвелашвили не отнимал у него грузинское гражданство. Он абсолютно осознанно, лично уступил грузинское гражданство взамен на украинское. К тому же за весь этот период он ни разу не обращался с просьбой о возобновлении гражданства", — заявил глава администрации Георгий Абашишвили.

Саакашвили лишился грузинского гражданства в мае 2015 года после того, как получил украинский паспорт. Согласно прежним правилам, гражданин при получении им паспорта другой страны лишался грузинского. При этом он мог обратиться к президенту с просьбой о получении двойного гражданства в виде исключения.

В марте этого года парламент Грузии одобрил поправки в конституцию, которые разрешают двойное гражданство без лишения грузинского.