ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. Михаил Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство, чтобы получить возможность участвовать в политической жизни страны."Рустави 2".
Саакашвили утверждает, что его лишили гражданства с нарушениями.
"Почему неправительственные организации молчат о том, что мне не дают право на участие в президентских выборах?" — задался он вопросом.
Реакция Тбилиси
"Саакашвили прекрасно знает, что президент Маргвелашвили не отнимал у него грузинское гражданство. Он абсолютно осознанно, лично уступил грузинское гражданство взамен на украинское. К тому же за весь этот период он ни разу не обращался с просьбой о возобновлении гражданства", — заявил глава администрации Георгий Абашишвили.
Саакашвили лишился грузинского гражданства в мае 2015 года после того, как получил украинский паспорт. Согласно прежним правилам, гражданин при получении им паспорта другой страны лишался грузинского. При этом он мог обратиться к президенту с просьбой о получении двойного гражданства в виде исключения.
В марте этого года парламент Грузии одобрил поправки в конституцию, которые разрешают двойное гражданство без лишения грузинского.