Испания и Греция получат дополнительную помощь на решение проблем миграции

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Еврокомиссия выделила дополнительные 45,6 миллиона евро на оказание чрезвычайной помощи Испании и Греции в решении миграционных проблем, с которыми они сталкиваются, сообщила в понедельник пресс-служба ЕК.

"В связи с увеличением числа прибывающих Испания получит 25,6 миллиона евро для расширения возможностей приема на ее южном побережье, в Сеуте и Мелилье (испанские территории в Северной Африке — ред.), а также для содействия увеличению числа возвращающихся", — сообщила ЕК.

Кроме того, еще 20 миллионов евро выделено Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) для улучшения условий приема в Греции, особенно на острове Лесбос.

Таким образом, общая сумма, выделенная Еврокомиссией на оказание чрезвычайной помощи государствам-членам в решении проблем миграции, превысила на настоящее время 1 миллиард долларов.

"Комиссия продолжает выполнять свои обязательства по поддержке государств-членов. В прошлом году в Испании наблюдался рост числа прибывающих, и нам необходимо активизировать нашу поддержку, чтобы помочь справиться с этим количеством и вернуть тех, кто не имеет права оставаться. И хотя соглашение ЕС-Турция в значительной степени способствовало снижению числа прибывающих в Грецию, страна по-прежнему сталкивается со значительным миграционным давлением, в частности на островах", — заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.