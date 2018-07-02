ЕК инициировала новую процедуру против Польши по правовым вопросам

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Европейская комиссия официально инициировала в понедельник процедуру в отношении Польши для устранения нарушений в сфере права в связи с новым законом о Верховном суде, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас на брифинге.

"Учитывая отсутствие прогресса в диалоге по вопросам верховенства права и предстоящее введение нового режима выхода на пенсию судей Верховного суда в Польше, ЕК постановила в срочном порядке начать эту процедуру", — сообщил Схинас. По его словам, у польского правительства будет месяц для ответа на официальное уведомление комиссии.

"ЕК остается готовой продолжать диалог с Польшей по вопросам верховенства права, который остается предпочтительным каналом комиссии для устранения системной угрозы верховенству права в этой стране", — отметил представитель ЕК.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

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Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.