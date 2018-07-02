Правительство одобрило поправки в соглашение с Латвией о поездках

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Правительство России одобрило поправки в российско-латвийское соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий, сообщается на сайте кабмина.

Соглашение о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Латвии об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий от 20 декабря 2010 года подписано 14 ноября 2017 года в Риге.

Отмечается, что вносимые изменения предусматривают снятие ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение года и отказ от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации соглашения о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской Республики от 20 декабря 2010 года" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится на сайте кабмина.