Силовики "отвоевали" свое же село Золотое-4, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Населенный пункт Золотое-4 в Донбассе, о взятии которого заявили в Киеве, контролируется силовиками с 2014 года. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее в Киеве рассказали , что в конце июня взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области.

В ЛНР назвали отвоевывание своих же территорий традиционной для силовиков практикой. Подобные заявления вызывают улыбку не только у профессиональных военных, но и у простого обывателя, добавили в Народной милиции.

"Фактически, они демонстрируют картину полного не владения обстановкой командирами любого звена. То есть, командный состав не знает какие населенные пункты под чьим контролем находятся… Такие заявления вызывают противоречивые чувства и ставят под сомнение адекватность заявителя", — заключил представитель ЛНР.

Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов города, в том числе Золотое-3 и Золотое-4 контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.

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Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в ходе встреч в Минске. Там принимаются документы, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о прекращении огня между сторонами продолжаются перестрелки.

С начала июля в Донбассе вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в связи с уборкой урожая. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.