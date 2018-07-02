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Косачев ожидает улучшения отношений России и Мексики после выборов

(обновлено: 12:22 02.07.2018)
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Отношения Москвы и Мехико улучшатся после президентских и парламентских выборов в Мексике, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор после победы на президентских выборах в Мехико. 2 июля 2018
© REUTERS / Alexandre Meneghini
Приход Обрадора к власти улучшит отношения Мексики и России, заявил эксперт

По последним данным, кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует на президентских выборах в Мексике. Как ранее сообщил глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба со ссылкой на предварительные данные быстрого подсчета голосов, Лопес Обрадор набирает 53-53,8%.

"Победа кандидата от коалиции левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на выборах президента Мексики состоялась под воздействием трех основных факторов: социально-экономической ситуации, оргпреступности и США", — сказал Косачев РИА Новости в понедельник.

Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор, 1 июля 2018
© REUTERS / Carlos Jasso
Выборы в Мексике: страна меняет курс
По его мнению, страну ожидают перемены, в том числе целый ряд ожидаемых, вроде увеличения пенсий. "Но все равно Обрадору придется иметь дело с "тремя драконами": США, экономикой и преступностью. Хватит ли у него сил, умений и поддержки твердой рукой – покажет время", — добавил политик.

"Рассчитываем, что с Россией отношения, как минимум, не ухудшатся, а даже улучшатся… С учетом того, что и депутатский корпус Мексики ожидает серьезное обновление, готовы активно сотрудничать с коллегами по любым темам, представляющим взаимный интерес – а их немало, и традиционно диалог у нас получался. Надеемся на продолжение традиции", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что избирательная кампания в Мексике проходила в непростых условиях. "Отношения Мехико с северным соседом, как известно, ухудшились с приходом в Белый дом Дональда Трампа, который еще в ходе предвыборной кампании обещал отгородиться от южан стеной, причем за счет самой Мексики", — напомнил парламентарий. Кроме того, известные указы об ужесточении порядка депортации нелегальных мигрантов из США затронули прежде всего мексиканцев; по Мексике ударили и экономические ограничения Вашингтона, в частности – пошлины на сталь и алюминий, сказал глава комитета.

"Впрочем, политику США в отношении мигрантов и Мексики критиковали все кандидаты на пост президента, поэтому здесь голосовали не столько за того, кто критиковал громче, сколько за того, кто сможет эффективнее отстоять интересы Мексики во взаимодействии с США", — пояснил Косачев.

Лопес Обрадор. 1 июля 2018 года
© AP Photo / Moises Castillo
Лопес Обрадор обозначил программу действий на посту президента Мексики
Тема оргпреступности для Мексики также крайне важна, подчеркнул сенатор, добавив, что эти выборы стали самыми жестокими в истории страны. По данным СМИ, с начала кампании в сентябре были убиты 116 политиков, каждые четыре дня погибал глава города, кандидат, менеджер предвыборной кампании или партийный функционер, всего зафиксировано около 400 атак на политиков и кандидатов, отметил сенатор.

"Но на кону многое, и налицо явный запрос общества на перемены. Победа Лопеса Обрадора означает окончание целой эпохи в истории страны, в которой почти столетие доминировали две традиционные партии — Институционно-революционная партия и Партия национального действия", — считает Косачев. При этом победивший кандидат отнюдь не "выскочка" и не антисистемный политик, поскольку показал себя вполне эффективным менеджером на посту столичного градоначальника, добавил законодатель.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
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