В Эстонии призвали остановить строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью Die Welt призвал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", назвав его политическим, а не экономическим проектом.
"Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы — остановить его ", — уточнил глава эстонского МИД.
В материале также высказывается мнение, что даже санкции Вашингтона не помогут Дональду Трампу помешать российскому проекту.
Украина опасается потерять доходы от транзита российского газа. США продвигает амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Прибалтийские государства неоднократно высказывали мнение, что проект носит политический характер.
Реакция в России
В Москве уже отреагировали на заявления Миксера. Так, председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный в интервью RT поделился мнением, что это очередная русофобская позиция, высказанная по "просьбе американских коллег".
"Идёт диверсификация путей поставок газа, повышается безопасность поставок из России. Исключаются риски, связанные с Украиной, поскольку постоянно идёт шантаж с их стороны", — перечисли достоинства будущей газовой магистрали депутат.
Реакция в Европе
Призыв Миксера не остался без внимания и в Европе. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в беседе с RT заявила, что строительство газопровода продолжится, а то, что он не нравится странам Балтии, — не секрет.
Тоом также отметила, что раскол в Евросоюзе между сторонниками и противниками пророссийского курса "ничего не изменит".
"Северный поток — 2"
Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании, однако в Копенгагене под давлением США откладывают решение этого вопроса.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.