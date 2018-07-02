В Эстонии призвали остановить строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью Die Welt призвал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", назвав его политическим, а не экономическим проектом.

"Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы — остановить его ", — уточнил глава эстонского МИД.

В материале также высказывается мнение, что даже санкции Вашингтона не помогут Дональду Трампу помешать российскому проекту.

Эстония – не первая страна, выступающая против "Северного потока — 2". Аналогичного мнения придерживаются США, Украина, Литва, Латвия и Польша.

Украина опасается потерять доходы от транзита российского газа. США продвигает амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Прибалтийские государства неоднократно высказывали мнение, что проект носит политический характер.

Реакция в России

В Москве уже отреагировали на заявления Миксера. Так, председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный в интервью RT поделился мнением, что это очередная русофобская позиция, высказанная по "просьбе американских коллег".

"Идёт диверсификация путей поставок газа, повышается безопасность поставок из России. Исключаются риски, связанные с Украиной, поскольку постоянно идёт шантаж с их стороны", — перечисли достоинства будущей газовой магистрали депутат.

Реакция в Европе

Таллин просто пытается "испугать обывателя", добавил он.

Призыв Миксера не остался без внимания и в Европе. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в беседе с RT заявила, что строительство газопровода продолжится, а то, что он не нравится странам Балтии, — не секрет.

Тоом также отметила, что раскол в Евросоюзе между сторонниками и противниками пророссийского курса "ничего не изменит".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании, однако в Копенгагене под давлением США откладывают решение этого вопроса.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.