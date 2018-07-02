Во Львовской области вандалы уничтожили памятник Пушкину

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Вандалы разбили памятник российскому поэту Александру Пушкину в городе Золочеве Львовской области Украины, сообщил в понедельник мэр города Игорь Гринькив.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину… Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение в полицию", — написал Гринькив на странице в Facebook.

По словам мэра, депутаты городского совета планировали обсудить с общественностью переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев.