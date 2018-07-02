Группировка ИГ* взяла ответственность за взрыв на востоке Афганистана

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* заявила об ответственности за взрыв неподалеку от офиса губернатора города Джелалабад на востоке Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в воскресенье в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде. В понедельник телеканал Tolo News сообщил о том, что в результате взрыва погибли 19 человек, еще 20 получили ранения. По данным телеканала, большинство погибших — сикхи и индуисты. Ранее сообщалось о гибели 17 человек.

Телеканал 1TV отметил, что взрыв произошел на фоне приезда в город президента страны Ашрафа Гани.

* Террористическая организация, запрещена в России