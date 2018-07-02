Китай не нашел следов "акустической атаки" на американских дипломатов

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Китайская сторона не обнаружила никаких свидетельств якобы имевшего место звукового воздействия на сотрудников генконсульства США в Гуанчжоу, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее газета New York Times сообщила, что восемь сотрудников генконсульства в Гуанчжоу были эвакуированы на родину после предполагаемой акустической атаки. "Соответствующие ведомства Китая провели тщательное расследование и уведомили американскую сторону о результатах. Я хочу еще раз заявить, что на данный момент мы не обнаружили никаких причин и следов, которые привели бы к ситуации, о которой заявила американская сторона", — отметил на брифинге Гэн Шуан.

Он выразил готовность и дальше поддерживать контакт с коллегами из США по этому вопросу, если у них есть дополнительная информация, которой они могли поделиться с КНР.

В минувшую субботу New York Times сообщила, что в связи с предполагаемым звуковым воздействием из Китая было отозвано в общей сложности 11 американских дипломатических и консульских работников: восемь человек из консульства в Гуанчжоу, один из консульства в Шанхае и двое из посольства в Пекине. В США они пройдут медицинское обследование.

До этого один из американских дипломатов пожаловался, что в последнее время испытывает "аномальные" слуховые ощущения и давление. США направили врачей для осмотра сотрудников дипмиссии. госдепартамент обратился к китайской стороне за помощью в установлении причин произошедшего, однако власти КНР не обнаружили признаков акустической атаки на дипломата.

В прошлом году госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись акустическим атакам с использованием специальных приборов. В связи с этим госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на американских дипломатов на Кубе.