Приход Обрадора к власти улучшит отношения Мексики и России, заявил эксперт

Андрес Мануэль Лопес Обрадор после победы на президентских выборах в Мехико. 2 июля 2018

Андрес Мануэль Лопес Обрадор после победы на президентских выборах в Мехико. 2 июля 2018

Победа на выборах президента Мексики кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора будет позитивным сигналом для развития российско-мексиканских отношений, полагает заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых.

Кандидат от левых сил Лопес Обрадор набирает 53-53,8% голосов на выборах президента, сообщил ранее глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба со ссылкой на предварительные данные быстрого подсчета голосов.

"Приход Обрадора к власти – это, в целом, позитивный знак для российско-мексиканских отношений — как политических, так и экономических. Мексика является второй страной в латиноамериканском регионе по товарообороту с Россией", — сказал Бурых.

По его мнению, потенциал сотрудничества, который уже накоплен, будет и дальше развиваться. "Можно прогнозировать, что и политические контакты будут выводиться на новый уровень с учетом левой ориентации нового президента Мексики", — добавил он.

Говоря о том, как будут складываться отношения Мексики и США при новом президенте, эксперт подчеркнул, что "фактор НАФТА будет оказывать сильное влияние на отношения между Мексикой и США".

Отношения Мексики и США переживают не лучшие времена, что связано с инициативой президента Дональда Трампа пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, а также строительством стены на границе с Мексикой в связи c угрозой мигрантов, которую видит лидер США.

"Обрадор будет более радикально высказываться против строительства стены", — указал политолог.

"Мексика уже начала диверсификацию экономического сотрудничества. Это заметно по тому, как Мексика начинает искать новые рынки сбыта для своей продукции. Думаю, что этот процесс будет еще больше усиливаться при новом президенте", — отметил Бурых.

"В экономическом аспекте отношений Мексики и США резких, радикальных изменений вряд ли стоит ждать. Но постепенный поворот Мексики к более углубленному сотрудничеству в рамках Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, других латиноамериканских объединений, к сотрудничеству с АТР, Евразией будет происходить", — добавил он.