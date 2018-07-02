В Госдуме надеются на скорую встречу нового президента Мексики с Путиным

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Победа на выборах президента Мексики кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора будет способствовать отношениям между Москвой и Мехико, остается надеяться на скорую встречу нового лидера Мексики с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа (СР).

"Я думаю, что у нас отношения с ним будут развиваться хорошо, я очень на то надеюсь… Я абсолютно уверен, что результаты этих выборов будут способствовать отношениям между нашими странами", — сказал Чепа РИА Новости.

Политик отметил, что мексиканские левые политические силы всегда занимали активную позицию, в том числе и в международных движениях.

"Я думаю, что на фоне экономической ситуации в стране, волеизъявление народа Мексики однозначно должны признать все страны. Будем надеяться на скорую встречу с руководителем нашей страны, президентом Владимиром Владимировичем Путиным", — заключил он.

Кандидат от левых сил Лопес Обрадор набирает 53-53,8% голосов на выборах президента, сообщил ранее глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба со ссылкой на предварительные данные быстрого подсчета голосов. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил в воскресенье Лопеса Обрадора с победой на выборах.