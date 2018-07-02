Геращенко обвинил Россию в подготовке нападений на евреев на Украине

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112" обвинил Россию в причастности к подготовке нападений на еврейские организации во Львове.

Комментируя недавние атаки на цыган во Львове, Геращенко заявил, что это была "хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб". По его словам, по интернету были завербованы руководители некой молодежной организации, которым якобы внушили идею организации нападения "не только на ромов, но и на еврейские организации".

Геращенко заявил, что задачей нападения было показать, что во Львове действует "ксенофобская организация".

Ранее о "российском следе" в нападении на цыган во Львове заявляли глава МВД Украины Арсен Аваков и глава СБУ Василий Грицак. Каких-либо доказательств причастности России они не предъявили.

Нападения на лагерь цыган произошли в ночь с 23 на 24 июня. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция задержала восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.