Саммит НАТО планирует одобрить увеличение штата командных структур альянса

Участники предстоящего саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе, как ожидается, одобрят увеличение до более чем 8 тысяч человек штата военного и гражданского персонала командных структур Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Участникам саммита предстоит, в частности, одобрить увеличение на 1340 человек штата персонала командных структур НАТО, который сейчас насчитывает 6,8 тысячи военных и гражданских лиц", — сказал собеседник агентства, знакомый с вопросом.

На сессии Совета НАТО 8 июня этого года принято решение о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций в северной Атлантике и обеспечение оперативных перебросок войск с континентальной части США на европейский театр военных действий. Страны НАТО также решили создать центр киберопераций в рамках новой структуры командования.

С 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.