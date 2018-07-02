Курды заявили об уничтожении в Ираке одного из главарей ИГ*

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Курдские вооруженные формирования пешмерга в ходе операции на севере Ирака уничтожили одного из главарей террористической организации ИГ*, отвечавшего за финансирование и снабжение боевиков, сообщает телеканал Rudaw.

Глава пешмерга в городе Махмур (провинция Эрбиль) Сирван Барзани заявил, что операция в районе горы Карачог началась в субботу вечером при поддержке самолетов международной коалиции во главе с США. В тот же день участниками операции был ликвидирован финансист ИГ* Абу Обейда. Еще два террориста были уничтожены в воскресенье.

Правительство Ирака сообщило о полном разгроме ИГ* в декабре 2017 года. Несмотря на это на севере страны происходят эпизодические столкновения между остатками группировки и иракскими силами безопасности. Особенно активно уцелевшие боевики действуют в районе Махмура и в горах Хамрин в провинции Салах-эд-Дин на севере страны, отмечает телеканал.

*Террористическая организация, запрещенная в России