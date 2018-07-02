Финские СМИ сообщили о самолетах администрации США в аэропорту Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл — РИА Новости. Два самолета с государственными символами США и надписью на борту United States of America находятся с вечера воскресенья в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщают в понедельник многочисленные финские СМИ, публикуя фотографии.

В полиции Хельсинки, посольстве США в Финляндии отказались от комментариев.

"В аэропорту Хельсинки-Вантаа находятся два самолета, с государственной символикой США. Один из них припаркован в деловом терминале аэропорта, другой — в районе автостоянки между взлетно-посадочными полосами. Самолеты не так легко заметить", — пишет газета Ilta-Sanomat.

Helsinki-Vantaalle ilmestyi kaksi USA:n tunnuksin varustettua lentokonetta Trumpin ja Putinin huippukokouksen alla https://t.co/fgd3pWBCWU — Ilta-Sanomat (@iltasanomat) 1 июля 2018 г.

​Полиция не комментирует прибытие американских дипломатов на переговоры.

"У меня нет никакой информации об этом", — сказал газете представитель полиции.

Посольство Соединенных Штатов в Хельсинки отказалось от комментариев.

"Прошу прощения, но мы не даем никакой информации о возможной подготовке к таким визитам", — сказал пресс-секретарь посольства Томас Грубиша (Thomas Grubisha).

Ранее стало известно, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.