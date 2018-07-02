МИД Эстонии призвал остановить строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом он заявил в интервью газете Die Welt.

С точки зрения эстонского политика, "Северный поток-2" — не экономический, а политический проект. "Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику", — заявил он. — В интересах Европы остановить этот проект".

США требуют от европейских стран отказаться от участия в строительстве газопровода, грозя санкциями. Однако, как отметил журналист Даниэль Ветцель в Die Welt, даже санкции не помогут Дональду Трампу помешать реализации проекта.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство. В ответ на это в Госдуму предложили проложить "Северный поток-2" в обход Дании.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "СП-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.